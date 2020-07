O governo da Itália impediu nesta quarta-feira o desembarque de 165 passageiros de dois voos em que viajavam 165 cidadãos de Bangladesh, que chegariam nos aeroportos de Roma e Milão, em meio a um surto no país europeu.

Ambos os aviões chegavam do Catar, o primeiro com 125 bangladeshianos a bordo pousaria na capital. O segundo, com 40, iria para o aeroporto de Malpensa, em Milão. Estes passageiros foram enviados de volta para o país natal nas mesmas aeronaves, segundo a imprensa local.