A Itália registrou 194 novas mortes por coronavírus nas últimas 24 horas e pouco mais de 1 mil novos casos de infecção, números animadores que mostram que o país ainda está no controle da curva do contágio, de acordo com dados divulgados neste sábado pela Defesa Civil.

O total de mortes desde o início da emergência na Itália, em 21 de fevereiro, atingiu 30.395, e o número de casos de contágio pelo vírus SARS-CoV-2 ultrapassou 218 mil, de acordo com o órgão sanitário.

Em relação à sexta-feira, há 4 mil pessoas curadas e o número de pacientes hospitalizados e internados em unidades de terapia intensiva continua caindo, como tem sido o caso nos últimos dias.

De longe a região mais afetada ainda é a Lombardia, no norte do país, com mais de 81 mil infecções totais desde 21 de fevereiro, e a região com menor número de casos é o sul de Molise, com 347.

REGIÕES PEDEM PARA GERENCIAMENTO AUTÔNOMO DA REABERTURA.

Várias regiões da Itália pediram ao governo neste sábado para poderem gerir autonomamente a sua reabertura gradual nesta crise do coronavírus. É o caso da Ligúria, onde o presidente, Giovanni Toti, quer assumir a saída da quarentena a partir do próximo dia 18.

Será quando o país iniciará a chamada segunda fase de afrouxamento das medidas, com a abertura de museus e bibliotecas. Depois disso, em 1º de junho, será a vez de restaurantes, bares, cabeleireiros e centros de beleza.

"Não estamos pedindo para agir por conta própria, mas que o governo nos dê diretrizes e permita que as regiões as implementem de acordo com as necessidades socioeconômicas de seus respectivos territórios", declarou Toti.

O presidente do Veneto, Luca Zaia, da extrema direita, também tem sido crítico em relação ao fracasso do governo em dar indicações claras sobre se concederá ou não licenças oportunas para que algumas empresas reabram mais cedo em regiões onde a pandemia é monitorada mais de perto.

"Os cabeleireiros, os restaurantes... Não podem saber na noite de 17 de maio se poderão reabrir no dia seguinte, não funciona dessa maneira", criticou.

O país também está analisando como os bares e restaurantes podem ter atividades reiniciadas sem que se tornem pontos de foco de infecção. Uma das opções consideradas é deixar uma distância de pelo menos 2 metros entre as mesas, uma hipótese que Zaia rejeitou porque isso significaria o colapso do setor de catering.

NOVO PACOTE DE AJUDA DE ATÉ 55 MILHÕES DE EUROS.

A Itália está trabalhando desde abril em um novo pacote de ajuda para famílias e empresas de até 55 bilhões de euros para aliviar os efeitos da crise sanitária, que será adicionado aos 25 bilhões aprovados em março.

A imprensa italiana publicou um documento, que o Ministério da Economia especificou ser um texto de trabalho e não um rascunho, e que inclui propostas como o reembolso de dinheiro para passagens de ônibus e trem que as pessoas não puderam utilizar durante os quase dois meses de confinamento.

O governo também vem considerando a redução de pedágios, facilitando o acesso ao crédito para empresas, apoio financeiro para livrarias, museus e assistência médica local, regulando o preço dos géis desinfetantes e impulsionando o turismo nacional com vales de até 500 euros para as famílias.

Laura Serrano-Conde.