O governo da Itália aprovou nesta segunda-feira um decreto que facilita as restrições em áreas com menos contágio, com a redução do toque de recolher, que terminará em 21 de junho, e a liberação do consumo dentro de bares e restaurantes.

O decreto-lei aprovado nesta segunda-feira pelo Conselho de Ministros prevê que nas regiões amarelas, aquelas com risco leve, o toque de recolher será reduzido em uma hora e ficará em vigor entre 23h e 5h, imediatamente a partir da publicação do texto.