A Itália registrou nesta quinta-feira um novo aumento no número de casos de Covid-19, com 1.411 infecções nas últimas 24 horas, em comparação com 1.367 de ontem, além de cinco mortes, de acordo com informações do Ministério da Saúde.

Com esse novo aumento, desde que o primeiro caso de coronavírus foi detectado no país, em março, foram registradas 263.949 infecções e 35.463 óbitos.