A Itália registrou, nesta quarta-feira, 12.074 novos casos - 1.688 a mais que ontem -, e 369 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, conforme relatado pelo Ministério da Saúde local.

Com esses dados, o país debate a necessidade ou não de aplicar novas medidas restritivas ou mesmo um breve confinamento para conter as diferentes variantes do vírus.