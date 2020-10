26 out 2020

EFE Roma 26 out 2020

No primeiro dia das novas restrições em espaços públicos decretadas pelo governo, a Itália registrou 17.012 novos casos de infecção por coronavírus nas últimas 24 horas, um número inferior ao registrado ontem (mais de 21 mil), embora, por outro lado, tenham sido feitos menos testes: 124.686, contra cerca de 162 mil na véspera.

Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde italiano que disponibilizou esta informação, 141 pessoas morreram no país devido a Covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o total para 37.479 desde o início da pandemia.