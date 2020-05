A Itália registrou nas últimas 24 horas 172 novas mortes por Covid-19, chegando a um total de 30.911 até o momento, além de um ligeiro aumento no número de infecções, no período em que experimenta uma gradual diminuição das medidas após mais de dois meses de restrições e confinamentos.

O número de novos casos do novo coronavírus de ontem para hoje é de 1.402, e desde o início da pandemia no país, no dia 21 de fevereiro, já são 221.216 infectados, revelou nesta terça-feira a Defesa Civil italiana.

No entanto, esse número inclui 419 infecções que a região norte da Lombardia, a mais atacada no país, não havia relatado nas "semanas anteriores" às autoridades.

Portanto, as novas infecções nas últimas 24 horas são na realidade 983, 269 casos a mais do que ontem.

O número de doentes tem uma queda significativa em 1.222 e, atualmente, na Itália existem 81.266 infectados, dos quais a grande maioria, 67.339, estão isolados em suas casas e 12.865 hospitalizados com sintomas.

Já a quantidade de pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) continua caindo com atualmente existem 952, com uma diminuição de 47 em relação a ontem.

Também cresce o número de pessoas curadas, que agora totaliza 109.039, 2,3% a mais que ontem.

A Itália está no meio de um processo de flexibilização, após mais de dois meses de confinamento devido à pandemia: no último dia 4, cerca de 4,5 milhões de pessoas voltaram ao trabalho. EFE

gsm/phg