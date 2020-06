A Itália registrou 22 novas mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, um crescimento em relação a ontem, aumentando o número para 34.738 vítimas, enquanto 174 novas infecções foram detectadas, informou neste domingo a Defesa Civil local.

No total, 240.310 pessoas foram infectadas no país desde que a primeira infecção local foi registrada, em fevereiro.

Mesmo sendo um dos menores números diários de mortes em toda a crise, hoje foram registradas 14 vítimas a mais do que ontem.

Já as 174 novas infecções registradas entre ontem e hoje também representam um dos menores aumentos, em linha com as 175 detectadas ontem. Metade dessas infecções estão na região da Lombardia, no norte da Itália.

Atualmente, no país, há 16.681 pessoas doentes com Covid-19, uma redução de 155 em relação ao último dia. A grande maioria está isolada em casa com ou sem sintomas leves.

A Itália, que praticamente completou seu desconfinamento, está acompanhando de perto a evolução de alguns surtos que surgiram em várias partes do país.

É o caso do condomínio habitacional em Mondragone, perto de Nápoles, onde 43 pessoas, incluindo 42 imigrantes búlgaros, testaram positivo e foram isolados pelo exército.

Na capital Roma, as autoridades consideram que o surto detectado em um restaurante e bar do mesmo proprietário no município de Fiumicino, com nove casos positivos, está sob controle. EFE

