A Itália alcançou o número mais baixo de mortes por Covid-19 em seis semanas, ao registrar 260 novas vítimas nas últimas 24 horas e totalizando até o momento 26.644 óbitos, de acordo com informações divulgadas neste domingo pelas autoridades locais.

O número total de casos do novo coronavírus desde o início da emergência no país, em 21 de fevereiro, contando os pacientes atuais, falecidos e curados, é de 197.675, com um aumento de 2.324 em relação a ontem.