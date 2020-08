A Itália registrou um aumento no número de infecções pelo novo coronavírus, com 403 casos registrados nesta terça-feira, em comparação aos 302 de ontem, mas também foram realizados muitos mais exames do que no dia anterior, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério da Saúde.

Além disso, cinco pessoas morreram por Covid-19 entre ontem e hoje, chegando a um total de 35.405 vítimas desde o início da pandemia. Já 254.636 pessoas foram infectadas na Itália.