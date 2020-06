A Itália confirmou novas 47 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, subindo o saldo para 34.561 vítimas, assim como também registrou uma redução notável no número de pacientes, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pela Defesa Civil italiana.

Entre ontem e hoje foram confirmados 251 novos casos do novo coronavírus, o número mais baixo nos últimos três dias. Com isso, o país chega a 238.011 infectados desde o início da crise, em fevereiro.

As autoridades locais destacaram a redução significativa de pacientes, com 1.558 a menos do que ontem, uma das maiores quedas nas últimas duas semanas. Porém, 21.543 pessoas seguem infectadas com Covid-19, a grande maioria delas isoladas em suas casas.

Especificamente, 2.632 pessoas continuam hospitalizadas com sintomas e 161 estão nas Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs), sete a menos que ontem, na sequência de redução da pressão sobre os hospitais italianos.

A maioria das últimas infecções - 157 - foi registrada na Lombardia, no norte do país e a região mais afetada pela pandemia.

No entanto, hoje essa parte da Itália mostrou uma tendência de queda tanto no número de infecções - 59 a menos do que ontem -, quanto no número de mortes - 18, metade das vítimas registradas no dia anterior -.

A Itália iniciou seu confinamento no dia 9 de março e a suspensão das medidas de restrição começou em 4 de maio. Desde então, praticamente todas as atividades foram reabertas, embora com as medidas de segurança necessárias.

De acordo com um relatório publicado hoje pelo Instituto Superior de Saúde italiano (ISS), o vírus SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, circulava pelas cidades de Milão e Turim já em dezembro de 2019, como mostra em um estudo de suas águas residuais.