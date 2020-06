A Itália registrou 66 mortes por Covid-19 e 333 contágios pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, os números mais altos no país sobre a pandemia nesta semana, informou a Defesa Civil nesta quinta-feira.

O número total de mortes na Itália é de 34.514, e o de pessoas que contraíram o coronavírus desde que o primeiro caso foi detectado, em 21 de fevereiro, é de 238.159.

Houve quatro novos casos a mais do que os contabilizados ontem. Por outro lado, foram realizados 58.154 testes nas últimas 24 horas, contra 77.701 entre terça e quarta-feira.

A região da Lombardia é a que mais registrou casos (14.647), seguida pelas de Piemonte (2.290) e Emilia-Romagna (1.281). A do Lácio, onde fica Roma e que nos últimos dias detectou um surto em um dos hospitais da capital, com mais de 100 contágios, declarou que ele foi controlado e que nas últimas 24 horas houve nove novos casos, com um total de 997.