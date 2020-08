A Itália registrou nesta quarta-feira 642 novos casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, bem acima das 403 infecções de ontem, assim como as mortes também aumentaram, com a confirmação de sete novas vítimas.

Com esses dados, o total de casos subiu para 255.278 desde o início da epidemia, em meados de fevereiro. Já os mortos confirmados até o momento estão em 35.412, disse hoje o Ministério da Saúde italiano.