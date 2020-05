A Itália registrou 130 novas mortes por Covid-19 - 26 a menos do que ontem -, chegando a 32.616 vítimas desde o início da pandemia, de acordo informou nesta sexta-feira a Defesa Civil local.

O número total de casos do novo coronavírus é de 228.658, após as 652 novas infecções confirmadas nas últimas 24 horas.

Entre ontem e hoje, 2.160 pessoas foram curadas, elevando o número total no país para 136.720.

A região da Lombardia, no norte do país, continua sendo a mais afetada pela Covid-19, com 86.384 casos totais de contágio, mas seu presidente, Attilio Fontana, disse hoje que entrou em uma fase de baixo risco de transmissão.

O Instituto Superior de Saúde (ISS) indicou que a curva de infecção ainda está sob controle na Itália e que o número instantâneo de reprodução básica (Rt), indicando a capacidade de contágio do vírus, está abaixo de 1 em todas as regiões, exceto em Val D'Aosa (noroeste).

O valor 1 pressupõe que cada pessoa infectada possa infectar outra pessoa, razão pela qual é considerada uma barreira à propagação da pandemia.

Atualmente, a Lombardia tem um Rt de 0,51, enquanto na semana passada foi de 0,62. EFE

lsc/phg