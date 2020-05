A Itália registrou 451 casos a mais de contágio pelo novo coronavírus nesta segunda-feira, o menor número contabilizado desde 2 de março, enquanto a quantidade de mortes nas últimas 24 horas chegou a 99.

Com isso, o total de infecções foi elevado para 225.886, enquanto o de óbitos foi a 32.007.

Segundo os dados do governo, o número de casos ativos é de 66.553, o que representa 1.798 a menos do que na véspera. O total de pacientes considerados curados da Covid-19 foi a 127.326 nesta segunda-feira.

Hoje, a Itália deu mais um passo no relaxamento de medidas iniciado em 4 de maio, com o funcionamento de todas as atividades comerciais do país, além de praias e hotéis.

No próximo dia 25, serão reabertas academias, centros esportivos e piscinas. Já em 3 de junho, será liberar as fronteiras com os países da União Europeia, sem que seja necessário que o visitante precise passar por 14 dias de quarentena.

Enquanto a Itália avança para uma nova normalidade, o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, afirmou nesta segunda-feira que virão "meses muito duros e complexos", em uma carta aberta publicada no jornal "Leggo", que é distribuído gratuitamente, em grande parte, no transporte público do país.

Atualmente, a única limitação que segue em vigor e será mantida até, pelo menos, 2 de junho, é a de viagens entre diferentes regiões da Itália, seja por transporte público ou privado, apesar de haver exceções em caso de urgência ou por saúde. EFE

lsc/bg