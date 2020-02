As autoridades da Itália informaram nesta terça-feira que registraram o primeiro caso de coronavírus no sul do país, especificamente uma mulher nascida em Bergamo, nordeste de Milão, que estava de férias em Palermo (Sicília).

O presidente da região da Sicília, Nello Musumeci, confirmou em nota que a mulher chegou a Palermo "antes do início da emergência (do coronavírus) na Lombardia".

Ela estava na Sicília com um grupo de amigos e havia apresentado sintomas semelhantes aos do coronavírus.

Atualmente, está sob observação na enfermaria de doenças infecciosas do hospital Cervello, em Palermo. "Ela está plenamente consciente e não tem condições específicas de desconforto".

As equipes de saúde estão examinando seu marido e todas as pessoas que tiveram contato com a paciente nos últimos dias.

As amostras examinadas pelo hospital de Palermo serão enviadas imediatamente ao hospital Spallanzani, em Roma, onde serão realizadas outras verificações.

O surto do coronavírus na Itália afeta especialmente as regiões do norte, especificamente a Lombardia, que tem mais casos de infecção, e Veneto.

O vírus já infectou pelo menos 231 pessoas no país, entre os quais sete mortes, todas em idade avançada e já com algum tipo de enfermidade.