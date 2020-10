20 out 2020

EFE Roma 20 out 2020

A Itália registrou, nesta terça-feira, 10.874 novas casos de covid-19 nas últimas 24 horas, regressando aos níveis dos dias anteriores após uma pequena redução no fim de semana, quando foram feitos menos testes.

De acordo com esses dados do Ministério da Saúde, o país acumula agora 439.449 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia, em meados de fevereiro.