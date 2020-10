2 out 2020

EFE Roma 2 out 2020

A Itália registrou 2.499 casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, um número elevado pelo segundo dia consecutivo em comparação aos últimos meses, embora o número de testes realizados continue aumentando, informou nesta sexta-feira o Ministério da Saúde.

No total, 319.908 pessoas foram infectadas no país desde o início da emergência, em fevereiro. A confirmação dessas 2.499 novas infecções está em linha com os mais de 2,5 mil registrados ontem, dois números bastante elevados que não eram vistos na Itália desde abril.