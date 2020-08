A Itália registrou, nesta terça-feira, 878 novos casos do novo coronavírus, representando uma queda nas infecções em relação com as 953 de ontem e após muitos mais testes realizados, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde italiano.

Nas últimas 24 horas, ocorreram quatro mortes por Covid-19, mesma quantidade de ontem. Ao todo, a Itália registrou um total de 261.174 casos e 35.445 óbitos.