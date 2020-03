O número de mortos na Itália em decorrência da infecção pelo novo coronavírus superou a marca de 10 mil neste sábado, com os 889 óbitos registrados a mais, com relação ao boletim anterior divulgado pela Defesa Civil do país.

Ao todo, 10.023 pessoas perderam a vida por complicações ligadas à Covid-19.

O número de novas infecções é de 3.651, fazendo o total ser elevado para 70.075. Os dados confirmam a tendência de baixa dos últimos cinco dias nos novos contágios, que subiram 5% de ontem para hoje, contra 7% de quinta para sexta-feira.