A Itália chegou nesta sexta-feira a um total de 30.201 mortes em decorrência da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, com as 243 registradas no boletim apresentado pela agência de Defesa Civil.

Segundo dos dados, o país é o terceiro a superar a barreira dos 30 mil óbitos, depois dos Estados Unidos, que tem mais de 75 mil, e do Reino Unido, com quase 31 mil, de acordo com informações da Universidade Johns Hopkins.

Hoje, conforme aponta a Defesa Civil italiana, foram mais 1.327 casos de infecção pelo patógeno, o que eleva o total para 217.185. O número de curados da Covid-19 chegou a 99.023.