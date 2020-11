A Itália superou nesta segunda-feira a marca de 50 mil mortes por Covid-19, com as 630 notificadas no boletim apresentado pelo Ministério da Saúde, em que também consta a confirmação de mais 22.930 casos de infecção pelo novo coronavírus.

O total de óbitos pela doença causada pelo patógeno chegou a 50.453, e o de positivos acumulados saltou para 1.431.795.