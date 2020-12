ITALIA CORONAVIRUS NAVIDAD:EA6222. MILÁN (ITALIA), 19/12/2020.- Decenas de personas pasean por el centro de Milán para hacer las últimas compras navideñas, este sábado en Italia. Los italianos vivirán este año las Navidades más atípicas que se recuerdan, confinados en casa y sin grandes cenas familiares en los festivos y sus vísperas, todo un sacrificio dirigido a doblegar un virus que hoy dejó más de 16.000 nuevos contagios. EFE/ Matteo Corner ITALY CORONAVIRUS PANDEMIC CHRISTMAS SHOPPING:Milan (Italy), 19/12/2020.- People wearing face masks walk and shop in the central area of Milan, Italy, 19 December 2020. Italian Premier Giuseppe Conte's government on 18 December announced restrictions that will put Italy into some form of a lockdown over the Christmas holidays to stop social contact during the festive season feeding a third wave of COVID-19 coronavirus pandemic in the country. (Italia) EFE/EPA/MATTEO CORNER