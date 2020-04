A Itália divulgou nesta segunda-feira seu boletim diário com os números da Covid-19 no país, onde 454 novas mortes foram registradas nas últimas 24 horas - 21 óbitos a mais do que ontem -, chegando a 24.114 vítimas até o momento.

O destaque de hoje é que, pela primeira vez, os atuais positivos caíram em relação ao dia anterior, com 2.256 novos casos de infecções do novo coronavírus, 791 a menos dos registrados ontem, afirmou o chefe da Defesa Civil italiana, Angelo Borrelli.

O total de casos na Itália desde o início do surto no país, no dia 21 de fevereiro, é de 181.228. Destes, 48.877 já tiveram alta, e os hospitalizados e internados em Unidades de Terapia Intensiva continuam em declínio.