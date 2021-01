A quantidade de casos diários de infecção pelo novo coronavírus na Itália é 50% maior do que o notificado pelas autoridades de saúde do país, segundo relatório enviado pelos serviços secretos do país para o governo, segundo publicou nesta sexta-feira o jornal "La Repubblica".

Nas últimas semanas, o número de positivos confirmados diariamente pelo Ministério da Saúde vem girando em torno de 15 mil, mas a análise feita pelos órgãos internos aponta que de 40% a 50% mais, que não estão sendo contabilizados.