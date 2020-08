O número de novos casos de coronavírus na Itália subiu de 384 ontem para 402 nesta quinta-feira, e foram confirmadas mais seis mortes por Covid-19, segundo informações divulgadas pelo Ministério da Saúde.

Desde que o primeiro contágio foi reportado no país, em 21 de fevereiro, 249.204 pessoas foram infectadas e 35.187 delas morreram, de acordo com a contagem oficial. O número de casos tem aumentado nos últimos dias, devido em parte ao aumento do número de testes, que só nas últimas 24 horas foram 58.673.