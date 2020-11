O governo da Itália aprovará nas próximas horas um novo decreto para frear a pandemia do novo coronavírus que estabelecerá três fases de risco para as regiões com base no seu nível de contágio e, a nível nacional, um toque de recolher obrigatório, com fechamento de museus e shoppings nos fins de semana.

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, explicou nesta segunda-feira essas questões durante comparecimento à Câmara dos Deputados, onde mencionou as medidas que seu governo pretende aprovar.