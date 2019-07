As críticas feitas por um jornal italiano depois que a capitã da embarcação da ONG Sea Watch, Carole Rackete, compareceu a uma audiência judicial sem sutiã provocaram indignação entre muitas italianas, que como forma de protesto pediram que no dia 27 de julho nenhuma mulher use essa peça de roupa.

"Carola Rackete sem sutiã na promotoria. Descaramento sem limites", criticou um artigo publicado no jornal italiano "Libero Quotidiano" sobre a capitã, investigada na Itália após ter desembarcado 40 imigrantes sem permissão no porto da ilha italiana de Lampedusa.