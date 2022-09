A atriz americana Jane Fonda revelou nesta sexta-feira que foi diagnosticada com a doença de Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático, mas avisou que não deixará de fazer ativismo ambiental.

"Este é um câncer muito tratável, 80% das pessoas sobrevivem, por isso me sinto com muita sorte", escreveu a artista, de 85 anos, no Instagram.