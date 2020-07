O governo do Japão incluiu nesta terça-feira mais 17 países, incluindo Venezuela e Paraguai, na lista de países que recomenda não viajar devido à pandemia da Covid-19 e, com os incorporados hoje, sobe para 146 nações ou territórios.

A medida adotada pelo Ministério das Relações Exteriores e com efeito imediato precede geralmente uma ordem do Ministério da Justiça que proíbe a entrada no Japão de pessoas das nações incluídas nessa lista negra.