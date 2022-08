O ministro da Defesa do Japão, Nobuo Kishi. EFE/POOL/Arquivo

O governo do Japão divulgou nesta quinta-feira que cinco mísseis balísticos disparados pela China durante manobras militares realizadas mais cedo caíram em águas pertencentes à sua zona econômica exclusiva.

O Ministério da Defesa nipônico informou que os artefatos impactaram dentro da área do arquipélago, o que fez as autoridades do Japão encaminharem um protesto formal ao regime de Pequim.