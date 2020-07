O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta quarta-feira que permitirá que mais residentes estrangeiros entrem no país como parte da redução das restrições à imigração, começando com trabalhadores e estudantes estrangeiros.

A entrada no território japonês será condicionada por requisitos como ter um certificado de teste de PCR negativo para a Covid-19 antes da chegada ao país e será escalonada, disse Abe durante uma reunião do grupo de trabalho de gerenciamento de pandemia do novo coronavírus.