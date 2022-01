O governo do Japão decidiu nesta terça-feira elevar o nível de alerta sanitário e expandir as restrições de doenças para cobrir 34 de suas 47 prefeituras (divisões administrativas) à medida que os contágios por covid-19 continuam a aumentar no país, atingindo um recorde de mais de 62 mil em um dia.

A decisão acrescenta mais 18 regiões à lista daquelas já sob um estado de "quase emergência" sanitária, além de impor uma nova rodada de medidas anticontágio, incluindo Tóquio e prefeituras vizinhas.