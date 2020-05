O Japão anunciou nesta sexta-feira que testará a partir de junho cerca de 10 mil pessoas para detecção de anticorpos contra o coronavírus SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, para saber mais sobre a doença e ter uma ideia melhor da extensão da epidemia no país.

Os testes serão realizados nas províncias onde foi registrado um elevado número de positivos, incluindo Tóquio e Osaka; bem como em algumas que contaram com poucas, como Miyagi, de acordo com o plano detalhado pelo ministro da Saúde, Katsunobu Kato.

O estudo tem como objetivo determinar quanto o vírus se espalhou nessas áreas e a possibilidade de alcançar, quando houver uma vacina, a chamada imunidade de grupo (quando a maioria da população obtém imunidade a uma doença por meio de vacinação ou contágio prévio, protegendo indiretamente os não vacinados).

As autoridades também esperam que os dados do estudo os ajudem a formular perspectivas sobre o número de infecções no caso de um hipotético segundo surto e que sirvam para investigar a produção de anticorpos e sua duração, de acordo com detalhes coletados pela emissora pública japonesa "NHK".

O teste de anticorpos utiliza uma amostra de sangue e leva menos tempo para produzir resultados do que o teste predominante de reação em cadeia da polimerase (PCR), embora também seja menos preciso.

Vários países estão realizando testes de anticorpos para Covid-19 e, embora existam pesquisadores universitários no Japão que tenham iniciado a coleta desses dados, será a primeira vez que o governo realiza esse tipo de teste nessa escala. EFE

