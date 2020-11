O governo do Japão apresentou nesta segunda-feira uma objeção formal ao posicionamento do grupo de trabalho sobre detenções arbitrárias da Organização das Nações Unidas (ONU), que condenou a prisão do executivo brasileiro Carlos Ghosn, ex-presidente da aliança entre Renault, Nissan e Mitsubishi.

De acordo com comunicado emitido pelo Ministério das Relações Exteriores do país asiático, a manifestação emitida na última sexta-feira pelo grupo de trabalho da ONU é "totalmente inaceitável" e "legalmente não vinculante".