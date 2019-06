O governo do Japão aprovou nesta terça-feira um plano criado para minimizar as emissões de gases do efeito estufa até 2050, dentro da estratégia para diminuir a crise climática e no marco do Acordo de Paris.

A estratégia adotada pelo governo japonês inclui potencializar as energias solar e eólica, embora também contemple manter o uso de energias fósseis e nuclear, em decisões que geraram críticas de organizações ambientalistas por considerar as medidas insuficientes.