A farmacêutica japonesa Agnes anunciou nesta quinta-feira que começará a testar em humanos uma potencial vacina genética contra a Covid-19 na próxima semana, com o objetivo de poder produzi-la em grande escala em 2021.

A farmacêutica iniciará os testes clínicos após obter a autorização de um painel de especialistas em saúde do Hospital Universitário de Osaka, no oeste do Japão, que está colaborando no projeto, e depois de testar com sucesso a vacina em camundongos, de acordo com um comunicado.

A vacina, a primeira dirigida a Covid-19 que será testada em humanos no Japão, contém DNA modificado para codificar as proteínas do novo coronavírus, ao qual o sistema imunológico do paciente responderia gerando anticorpos contra o patógeno.

O medicamento será inicialmente inoculado em cerca de 30 profissionais de saúde no hospital de Osaka a partir da próxima terça-feira, e em outubro os testes serão estendidos a várias centenas de pessoas para analisar sua segurança e possíveis efeitos colaterais, explicou a empresa.

Caso os testes progridam positivamente, a empresa farmacêutica espera obter autorização para poder fabricar e distribuir a vacina em todo o país a partir de março ou abril do próximo ano.

É a primeira vacina a atingir a fase de testes clínicos no Japão, enquanto mundialmente existem cerca de uma dúzia de medicamentos desse tipo que já começaram a ser testados em seres humanos. EFE

