EFE Tóquio 11 out 2019

A iminente chegada do poderoso tufão Hagibis ao Japão provocou o cancelamento de centenas de voos domésticos previstos para o sábado, assim como a circulação de trens de alta velocidade e de outras linhas de transporte locais e regionais.

O tufão, considerado um dos mais fortes desta temporada no Oceano Pacífico, se aproximará da metade sudoeste do arquipélago japonês ao longo desta sexta-feira e avançará rumo ao centro e ao nordeste durante o fim de semana, segundo a Agência Meteorológica do Japão.