O navio de cruzeiro Diamond Princess, atracado desde o início de fevereiro no porto de Yokohama após ser afetado por um surto da Covid-19, ancorou nesta quarta-feira e seguiu para uma doca privada após a conclusão do trabalho de desinfecção.

A embarcação deixou o cais da cidade portuária localizada ao sul de Tóquio, após cerca de 50 dias atracado e navegou para outra privada a cerca de 30 minutos, onde, depois de desinfetados, os colchões de todas as cabines serão substituídos, disse a empresa à emissora estatal japonesa "NHK".

A operadora de cruzeiros, que está publicando o andamento dos trabalhos de desinfecção em seu site, planeja reiniciar as operações do navio em maio, acrescentou o jornal.

O Diamond Princess foi colocado em quarentena no início de fevereiro, depois que um passageiro que desembarcou em Hong Kong estava infectado com o novo coronavírus SARS-CoV-2.

O surto a bordo do navio causou 712 infecções e dez mortes sob jurisdição japonesa entre as cerca de 3,7 mil pessoas que inicialmente viajavam na embarcação.

O contágio de dezenas de outras pessoas foi confirmado após o retorno aos seus respectivos países após o repatriamento, e um passageiro australiano morreu na volta ao país oceânico.

Até ontem, pelo menos mais uma dúzia de pessoas do navio permaneciam em terapia intensiva em hospitais no Japão, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde.