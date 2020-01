O Japão confirmou nesta quinta-feira (data local) a primeira infecção no país pelo que seria novo tipo de coronavírus, similar ao que provoca a Síndrome Aguda Respiratória Grave (SARS), e que foi descoberto na China, onde já foram registrados mais de 40 casos da doença e uma morte.

O paciente infectado é um cidadão chinês, de cerca de 30 anos, morador da prefeitura de Kanagawa, que fica ao sul de Tóquio. Segundo o Ministério de Saúde do Japão, ele visitou no início do ano a cidade chinesa de Wuhan, origem do surto.

O homem foi ao hospital no primeiro dia em que chegou ao Japão, no último dia 6, três dias depois de ter começado a sentir febre. Ontem, ele recebeu alta dos médicos responsáveis pelo caso depois de os sintomas terem regredido.

Os exames realizados pelo Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão deram positivo para um novo tipo de coronavírus na noite desta quarta-feira.

Questionado por agentes de saúde do Japão, o chinês disse que não visitou o mercado de peixes e mariscos de Wuhan, local que seria a origem do surto para as autoridades da China. No entanto, ele pode ter entrado em contato com alguns dos cidadãos infectados.

As autoridades de Wuhan disseram ontem que não descartam a possibilidade de contágio entre humanos. A hipótese passou a ser considerada depois de descoberta do caso de um homem, que trabalha no mercado citado, que passou a doença para sua esposa. Ela negou ter ido ao local.

Vários países da região estão em alerta depois de um caso suspeito ter sido detectado na Tailândia, o primeiro fora da China.

"Realizaremos os estudos epidemiológicos preventivos e colaboraremos com as entidades pertinentes, como a Organização Mundial de Saúde (OMS), para fazer uma avaliação dos riscos", afirmou o Ministério da Saúde do Japão em comunicado.

O Japão pediu que os cidadãos do país tomem mais cuidado com sua higiene pessoal e que busquem os hospitais do país o quanto antes caso apresentem os sintomas depois de viajarem à região central da China.

Os sintomas descritos para o coronavírus descoberto em Wuhan até o momento são febre e fadiga, que vem acompanha de tosse seca e, em muitos casos, dificuldade para respirar.