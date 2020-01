O governo do Japão confirmou nesta terça-feira o primeiro caso de contágio do novo coronavírus que aparentemente ocorreu no país, infectando um motorista de um ônibus que havia transportado turistas da cidade chinesa de Wuhan.

Com esse paciente japonês e outro caso confirmado hoje de um turista chinês, sobe para seis o número de infecções do novo coronavírus registrado até o momento no Japão, de acordo com um porta-voz do Ministério da Saúde em entrevista coletiva.

O caso mais recente é um sexagenário que trabalhou como motorista de ônibus, onde viajaram dois grupos de turistas oriundos de Wuhan, onde começou o surto do vírus, e que ele transportou de Tóquio para a cidade de Osaka.

O paciente desenvolveu pneumonia e está hospitalizado e estável desde o último sábado, de acordo com o ministério, também afirmando que os serviços médicos estão analisando o estado de saúde de outras pessoas que tiveram contato com os dois novos infectados.

Os casos anteriores de afetados pelo coronavírus no país eram turistas chineses ou japoneses que haviam se mudado recentemente para Wuhan.

Novos casos da doença foram confirmados no Japão no mesmo dia em que o governo informou que começará a repatriar cerca de 650 cidadãos japoneses residentes em Wuhan.

Além disso, a montadora japonesa Honda Motor anunciou hoje que suspenderá temporariamente a produção em duas fábricas de motocicletas nos arredores de Xangai devido ao surto. EFE

