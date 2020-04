O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse nesta segunda-feira que pretende declarar nas próximas horas, alerta de saúde em sete províncias, durante um mês, para lidar com o aumento de casos da Covid-19 registrados nos últimos dias.

A decisão permitirá que as autoridades locais solicitem que seus cidadãos que evitem deixar suas casas se não for necessário ou exijam que empresas e instituições permaneçam fechadas.

Esse alerta de estado de saúde, também chamado de estado de emergência no Japão, não tem extensão no nível nacional, mas suas medidas serão aplicadas imediatamente pelas autoridades locais, dependendo do caso e quando o considerar conveniente.

"No caso do Japão, não há confinamento, nem temos essa necessidade, segundo especialistas", disse Abe em comunicado a jornalistas, antes de entrar em uma reunião de trabalho para discutir o assunto.

Um estado de emergência, na terminologia jurídica japonesa, decorre dos poderes especiais que o Parlamento japonês lhe concedeu no mês passado, mas sua aplicação permanece nas mãos das autoridades locais.

Abe disse que a ideia é declarar o alerta na província de Tóquio e em outros seis, incluindo Osaka e Kanagawa, cuja capital é Yokohama, um dos principais portos do país. Inclui também Chiba e Saitama.

A ideia é que os japoneses, nas regiões mencionadas, evitem concentrações para evitar a propagação do contágio. O transporte público continuará funcionando e as pessoas poderão continuar comprando nos supermercados, insistiu o primeiro-ministro.

Abe não especificou quando a nova lei entrará em vigor, mas a decisão deve ser comunicada a um comitê do Parlamento, que deve ocorrer amanhã, após uma reunião de especialistas em que revise o assunto.

O Japão registrou um aumento no número de pessoas afetadas pelo novo coronavírus no último final de semana, chegando a mais de 3,7 mil infectados no total desde o surgimento do surto, embora os dados de hoje apenas mostrem um aumento de 14 novas infecções.

A situação mais preocupante, no entanto, é Tóquio, uma cidade de 14 milhões de habitantes, porque já registrou mais de 1 mil casos confirmados e corre o risco de sobrecarregar seus hospitais.