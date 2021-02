O governo do Japão e as duas principais companhias aéreas da Coreia do Sul anunciaram nesta segunda-feira a suspensão de todos os voos com aviões Boeing 777, após o incidente ocorrido no sábado passado por uma aeronave similar em pleno voo nos Estados Unidos.

A decisão de Korean Air e Asiana afeta aviões equipados com motores PW-4000, da mesma família que o Boeing afetado nos EUA, embora nenhum deles com o modelo de motor exato, segundo confirmou uma porta-voz do Ministério dos Transportes sul-coreano à Agência Efe.