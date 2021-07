O vice-ministro das Relações Exteriores do Japão, Takeo Mori, e a secretária de Estado adjunta dos EUA, Wendy Sherman, ressaltaram nesta terça-feira a importância de manter "a paz e a estabilidade no estreito de Taiwan", em meio à crescente pressão militar da China na região.

"Ambas as partes mostraram um enérgico repúdio às tentativas da China de mudar unilateralmente o status quo no Mar da China Oriental e no Mar da China Meridional, e ressaltaram a importância da paz e da estabilidade no estreito de Taiwan", expressou o o governo japonês em comunicado.