O governo do Japão e a organização dos Jogos Olímpicos de Tóquio anunciaram nesta terça-feira os primeiros detalhes do plano de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus durante o evento, que será realizado entre 23 de julho e 8 de agosto do próximo ano.

Entre os pontos apresentados aos jornalistas, após uma reunião do painel de coordenação entre as autoridades nacionais e o comitê local dos Jogos, está a realização de testes de detecção do patógeno nos atletas a cada quatro ou cinco dias.