O partido governante do Japão elegeu, nesta segunda-feira, Yoshihide Suga como seu novo líder, um passo preliminar para que ele se torne primeiro-ministro do país nos próximos dias, substituindo Shinzo Abe, que decidiu renunciar por razões de saúde.

Suga, de 71 anos, tem sido o braço direito de Abe no governo que começou em 2012. Ele passará a liderar o Partido Liberal Democrático (PLD) até setembro de 2021, completando o mandato que Abe, que anunciou, no final de agosto, sua saída do cargo.