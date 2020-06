O Japão suspendeu nesta sexta-feira as restrições de viagem entre as províncias, que ainda estavam em vigor em Tóquio e arredores, a fim de reativar o turismo prejudicado agora que o governo considera ter a Covid-19 sob controle.

O estado de emergência sanitária havia sido suspenso no dia 25 de maio, mais as viagens não essenciais de e para Tóquio continuaram sendo desencorajadas, e as províncias adjacentes de Chiba, Kanagawa e Saitama, assim como a ilha de Hokkaido, no norte do país, as áreas mais afetadas pela pandemia do novo coronavírus no país.

A remoção de restrições nessas áreas abre caminho para a recuperação do turismo, que será inicialmente local, uma vez que o arquipélago mantém uma rigorosa proibição de migração para 111 países que já declarou que será gradualmente retirada, embora ainda não se saiba quando.

Essas restrições levaram a uma queda de 99,99% na chegada de turistas estrangeiros ao país nos últimos dois meses e levaram este número em níveis mínimos.

Além de recuperar a livre mobilidade em nível nacional, Tóquio também suspendeu hoje todas as restrições à atividade comercial, tendo em vista a recuperação econômica.

Entre essas medidas, estava o pedido de fechamento de locais com apresentações de música ao vivo, boates e estabelecimentos de entretenimento similares, onde clientes e funcionários estão em contato próximo em espaços fechados.

Assim, Tóquio entrou na terceira e última fase do seu plano de flexibilização, que também permite que restaurantes e estabelecimentos similares retomem seu horário normal, o que muitos reduziram em conformidade com o pedido feito pelas autoridades locais.

O levantamento das restrições ocorre apesar do país ter registrado um aumento de casos desde o levantamento do estado de emergência sanitária, especialmente em Tóquio.

Entre segunda-feira e ontem, Tóquio, a região mais afetada do Japão, com quase um terço dos mais de 17,7 mil casos nacionais em seu território, registrou mais de 130 positivos para Covid-19. EFE

