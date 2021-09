As autoridades japonesas anunciaram nesta quarta-feira que foram detectados mais frascos da vacina da Moderna importados da Espanha com impurezas, embora, neste caso, não sejam considerados um risco para a saúde, como em outras anomalias que levaram o bloqueio de 1,63 milhão de doses.

O último caso de frascos com a presença visível de substâncias fora do padrão foi registrado no dia anterior em Kanagawa, no sul de Tóquio, e como o Ministério da Saúde do país apontou hoje, "há uma grande possibilidade de que sejam os restos da tampa do frasco".