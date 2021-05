O Japão decidiu nesta sexta-feira incluir mais áreas no decreto de estado de emergência vigente em Tóquio e três outras regiões do país, além de prolongá-la até 31 de maio, para reduzir as infecções e a superlotação de hospitais.

O alerta sanitário será prolongado até ao final do mês em Tóquio, Osaka, Kyoto e Hyogo, e incluirá a partir da próxima quarta-feira as províncias de Aichi (centro) e Fukuoka (sudoeste), a fim de tomar medidas adicionais para impedir o aumento de infecções registradas nessas áreas.