O governo do Japão anunciou nesta terça-feira que vai prolongar até 7 de março o atual estado de emergência por conta da Covid-19 que afeta Tóquio e outras regiões mais populosas do país, devido à pressão sobre o sistema de saúde apesar da redução de casos.

A extensão do alerta de saúde, em vigor desde o início de janeiro, afetará dez das 47 províncias do país: Tóquio, Chiba, Kanagawa, Saitama, Aichi, Gifu, Osaka, Kyoto, Hyogo e Fukuoka, explicou o primeiro-ministro japonês Yoshihide Suga, no Parlamento nacional.